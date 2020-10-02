Учителем года Беларуси стал Вадим Лосев из Гомеля. Фото: school-19.gorodgomel.by

Учителем года Беларуси стал Вадим Лосев - учитель географии средней школы №19 Гомеля. Об этом 2 октября сообщили в Министерстве образования. Это молодой, но уже опытный педагог, ранее его признали победителем городского и областного этапов конкурса «Учитель года».

Победителей конкурса ко Дню учителя, который в этом году отмечают в Беларуси 4 октября, награждают 2 октября в Минске. 56 педагогов страны - победители областных и минских городских этапов - соревновались в профессиональном мастерстве. В суперфинал вышли 8 конкурсантов. Кроме звания «Учитель года Республики Беларусь» победитель станет обладателем автомобиля.

Накануне Вадиму Лосеву и еще семи педагогам была объявлена благодарность президента Беларуси - за плодотворную работу, высокий уровень профессионального мастерства, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.