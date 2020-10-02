Главы ЦИК и МВД Беларуси включены в санкции Евросоюза

Европейский Союз полагает, что ЦИК Беларуси создавал препятствия независимым наблюдателям на избирательных участках. Фото: из архива

В официальном журнале Евросоюза, который был опубликован 2 октября, говорится, что главу Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидию Ермошину включили в санкционный список Европейского Союза.

Она и прочие члены Центризбиркома обвиняются в фальсификации результатов выборов, а также в том, что не допустили альтернативных кандидатов для участия в выборах президента РБ. Кроме того, Европейский Союз полагает, что ЦИК Беларуси создавал препятствия независимым наблюдателям на избирательных участках.

Помимо Ермошиной санкции также коснулись представителей Центризбиркома Беларуси Ирину Целиковец, Олега Слижевского, Марину Рахманову, Игоря Плышевского, Александра Лосякина, Светлану Кацубо и прочих.

2 октября список формально вступил в силу. В него вошли более 40 человек. Это, в основном, представители силовых структур, которых Евросоюз обвиняет в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Основными «фигурантами» санкционного списка оказались глава МВД Беларуси Юрий Караев, а также командир ОМОНа Дмитрий Балаба и замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.

В журнале прописано, что санкции против главы МВД и остальных представителей силовых структур введены за их роль «в кампании репрессий и запугивания», которая, как считают в Евросоюзе, была развернута против мирных демонстрантов и журналистов после президентских выборов 2020 года.

Они также обвиняются в участии в «незаконных арестах», «недостойном обращении» с задержанными, в том числе, в пытках. Александр Лукашенко под санкции не попал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беларусь ввела ответные санкции в отношении Евросоюза

В МИД заявили, что могут принять решение о «целесообразности сохранения дипломатических отношений» (подробности).