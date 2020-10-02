У Литвы нет в планах отзывать посла из Беларуси и сокращать штат посольства

«Решение о консультациях послов принимает Министерство иностранных дел Литвы. У нас нет таких намерений. В остальном мы подождем, чтобы увидеть, каковы будут следующие шаги». Фото: delfi.lt

2 октября глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, в комментарии решения белорусского МИД отозвать своих послов из Литвы и Польши для консультаций и предложение этим странам сократить количество дипломатов в своих посольствах в столице Беларуси, заявил, что у Литвы в планах нет отзыва своего посла из Минска для консультаций и сокращения своего дипломатического присутствия в Беларуси, сообщает Delfi.

«Мы оцениваем (заявления белорусской стороны – ред.) с сожалением и разочарованием», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Литвой пока не рассматриваются ответные меры и они будут ждать следующих шагов руководства РБ.

«Решение о консультациях послов принимает Министерство иностранных дел Литвы. У нас нет таких намерений. В остальном мы подождем, чтобы увидеть, каковы будут следующие шаги. Мы это согласовываем с Польшей... Их реакция тоже будет очень похожей», — подчеркнул он.

Как отметил глава МИДа, Службе внешних связей ЕС доведена информация об актуальной ситуации. «Возможно, это также желание разделить наши ряды, потому что пока выделены только Литва и Польша», — подчеркнул глава литовской дипломатии.

Как ранее сообщалось, Министерством иностранных дел Беларуси 2 октября были отозваны для консультаций послы Беларуси из Литвы и Польши. Также им было предложено сократить число своих дипломатов в Беларуси.