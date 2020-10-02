Казакевич заявил, что ни один факт насилия над задержанными и пыток не подтвердился

Казакевич рассказал, что представителю ООН они предоставили информацию, которая опровергает фейковые новости о пытках и изнасилованиях со стороны силовиков. Фото: belta.by

2 октября в МВД состоялась встреча руководства милиции и представителей иных государственных органов с постоянным координатором ООН в Республике Беларусь Иоанной Казана-Вишневецкий. Первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявил журналистам, что оценка международным сообществом ситуации в нашей стране основана на недостоверной информации, сообщает БЕЛТА.

«Та негативная оценка, которая дается международным сообществом ситуации в Беларуси, основана на недостоверной информации. К сожалению, не называются конкретные факты насилия, конкретные факты пыток, изнасилований и так далее. Все как-то общо», - подчеркнул Геннадий Казакевич.

Казакевич рассказал, что представителю ООН они предоставили информацию, которая опровергает фейковые новости о пытках и изнасилованиях со стороны силовиков. «Сначала у нас были изнасилования женщин - они не подтвердились. Потом были изнасилования мужчин - они тоже не подтвердились. Мы пошагово, исследуя обстоятельства каждого подобного заявления, приходим к понимаю того, что этого не было», - отметил начальник криминальной милиции.

По его словам, сейчас имеется несколько тысяч обращений граждан, и каждое будет весьма тщательно проверяться Следственным комитетом под надзором Генпрокуратуры. «Те обстоятельства, которые проверены, говорят о том, что ни один факт изнасилований не подтвержден», - добавил он.