В Гомеле при возложении цветов задержали женщин. 11 часов их продержали в милиции

Памятник княгине Ирине Паскевич в Гомеле. Фото: monument.goub.by

2 октября утром женщины возлагали цветы к памятнику княгине Ирине Паскевич на улице Ирининской. Пятерых из них в 7.30 задержала милиция, сообщает БелаПАН.

После задержания корреспондент агентства связалась с местной активисткой велодвижения, членом Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Светланой Король.

«Мы возлагали цветы, были в красной одежде. Приехали три микроавтобуса с сотрудниками ОМОН, нас доставили в Центральный РОВД», — сообщила активистка.

Позже от её дочери стало известно, что Король только что отпустили из РОВД, то есть её и остальных женщин продержали 11 часов. Одну из задержанных из милиции увезла скорая помощь.

«У мамы конфисковали телефон, сейчас она добирается домой», — сказала Дарья Король.

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В доме провели обыск, по словам соседей, ничего противозаконного не нашли. Отцу присудили сутки, мать милиционеры увезли, видимо, ее ждет суд (подробности).