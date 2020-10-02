Следом за Евросоюзом. США ввели санкции против Беларуси

Американский санкционный лист состоит из восьми белорусских чиновников Фото: Архив "КП"

США введены санкции против восьми белорусских чиновников, в том числе и из ряда силовиков, сообщает сайт американского минфина.

Американский санкционный лист состоит из секретаря Центризбиркома Беларуси Елены Дмухайло, главы МВД Юрия Караева и его заместителя - командующего внутренними войсками Юрия Назаренко. В списке также заместители МВД Хазалбек Атабеков и Александр Барсуков, начальник ОМОНа Минского горисполкома Дмитрий Балаба, заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Ранее на саммите глав государств Европейского союза было принято решение наложить санкции на более 40 должностных лиц Беларуси. В связи с этим в МИДе страны заявили, что правительство республики со 2 октября вводит в действие ответные санкции, но публиковать их не будет «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».

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