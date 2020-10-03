Украина намерена присоединится к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Дмитрий Кулеба заявил, что Украине санкции в отношении Беларуси обойдутся дороже, так как они не находятся под защитой ЕС и НАТО. Фото: РБК Украина.

О том, что Украина планирует присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси, написал ресурс BBC News Украина со ссылкой на главу МИДа.

Так в интервью изданию украинский министр иностранных дел пояснил, что сначала украинский власти подождут окончательного юридического решения (Прим.: по санкциям против Беларуси), список лиц в санкционном перечне, а затем их поддержат.

- Мы настроены присоединиться к данным санкциям. Так как здесь уже идет речь о вопросах последовательности политики, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Резюмируя глава дипведомства пояснил, что украинская сторона намерена «делать все, что в гаших силах, чтобы помогать народу Беларуси». Еще Кулеба не преминул напомнить, что цена такого рода солидарность, для Украины являются более высокой, чем для государств ЕС и НАТО. Прежде всего, из-за того, что у Украины нет так называемого «зонтика защиты» этих объединений. И заметил, что по его мнению, расширения российского влияния в Беларуси грощит украинской безопасности.

Напомним, после инаугурации Лукашенко украинские власти заявили, что не признают его легитимность и с 5 ноября (Прим.: окончания предыдущего президентского срока) не будут называть президентом Беларуси, а только Александром Лукашенко. МИД Беларуси назвал такие шаги и заявления недружественными и вмешательством во внутренние дела республики.

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