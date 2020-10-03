Не так легкого, как думали: Трампа с коронавирусом положили в военный госпиталь

Трампа госпитализировали из-за рисков, связанных с коронавирусом. Фото: Reuters.

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 2 октября, стало известно, что коронавирусной инфекцией заразилась президентская чета Трампов. Положительный тест получили и сам Дональд Трамп, и его супруга Меланья.

В том же сообщение личный врач главы Белого Дома заявлял, что надеется на легкое течение болезни, и президент продолжить работать дистанционно.

В субботу, 3 октября, стало известно, что работать Трамп продолжит, но не из дома, а уже из военного госпиталя, куда его доставили накануне на вертолете, сообщил Associated Press.

Трампа госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Он пробудет здесь несколько дней, в президентской палате, откуда сможет работать и участвовать в видеоконференциях.

Президент США находится в группе риска по коронавирусу из-за возраста и лишнего веса. Фото: стоп-кадр | видео Associated Press.

Уточняется, что самочувствие Дональда Трампа вполне приемлемое, а его госпитализация - всего лишь мера предосторожности. Ведь он находится в группе риска из-за возраста и лишнего веса. Для лечения коронавируса президенту США ввели антитела, прописали группу витаминов и микроэлементов. Из-за болезни у Дональда Трампа сильная усталость, но расположение духа вполне хорошее.

Действительно, во время госпитализации он вышел из дома сам, «показал палец вверх», отдал честь пилоту, правда, заходя по трапу несколько раз постучал по перилам ладонью, видимо, несколько волновался.

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