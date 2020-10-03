Работал только поисковик: с YouTube, Gmail и другими сервисами в Беларуси серьезные проблемы

Сервисы Google и YouTube не работали 2 октября. Фотоиллюстрация: downdetector.ru.

О том, что видеосервис YouTube, а также другие сервисы Google не работали в Беларуси вечером в пятницу, 2 октября, сообщили пользователи. Такую информацию подтвердил сервис Downdetector, отслеживающий в режиме реального времени работоспособность других интернет-сайтов и сообщающий о крупномасштабных отключениях.

Ресурс опубликовал так называемую живую карту сбоев, где видно, что затруднения с YouTube и другими сервисами Google вечером ощущали именно белорусские юзеры. При этом поисковик Google работал, как обычно. Незначительные сбои на континенте отмечались еще в Москве, Киеве, некоторых странах Европы. Но эти неполадки были практически неощутимы в отличие от Беларуси.

На утро 3 сентября на сайте DownDetector говорится: «YouTube: нет сбоя».

Официальных комментариев от представителей компании не поступало. Некоторые пользователи сообщили, что после включения VPN-соединение, проблемы с доступом к YouTube и другим сервисам пропадали.

В технической поддержке «Белтелеком» tut.by сообщили, что затруднения с доступом к YouTube в Беларуси возникали из-за сбоев на оборудовании.

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