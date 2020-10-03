Видеофакт. В Бресте 17-летний парень поджег и разорвал госфлаг Беларуси

В Бресте хулиган надругался над государственным флагом. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что брестские правоохранители установили личность молодого человека осквернившего государственный флаг Беларуси на протестной акции, сообщила пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в Бресте в воскресенье, 27 сентября, когда в центре города на улице Советской собрались протестующие. На митинге молодой человек в окружении нескольких друзей попытался поджечь зажигалкой белорусский государственный флаг, когда полотно не загорелось после нескольких попыток, он скомкал «стяг» и разорвал его. После этого молодой человек ушел в сопровождении двух девушек и еще одного парня. Когда вандал поджигал госстяг, девушки наблюдали, а друг снимал на телефон. В распоряжение правоохранителей попала запись всей этой акции вандализма.

- Личность молодого человека, который умышленно в присутствии посторонних лиц поджег государственный флаг, установлена, - рассказали в УВД. - Это 17-летний кобринчанин, в Бресте он учится в одном из городских лицеев, а в воскресенье в областной город он специально приехал для протестной акции.

Уточняется, что парень и ранее привлекался к ответственности - в сентябре 2019-го года был задержан за распитие спиртных напитков в общественном месте. Сейчас нарушителю грозит уголовная ответственность.

В настоящее время кобринчанин за надругательство над государственным символом является фигурантом уголовного дела. Максимальное наказание по статье 370 УК Беларуси - ограничение свободы до 1 года.

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