Фотофакт. Колонна с флагами на М1 - от границы с Россией стартовал провластный автопробег

В провластном автопробеге примут участие от 200 до 300 авто. Фото: sb.by.

Старт провластному автопробегу «За единую Беларусь!» еще засветло дала Витебщина, сообщает БелТА. Авто сторонников действующей власти выехали рано утром 3 октября из от пункта пропуска «Редьки-Красное», что в Дубровенском районе.

Далее авто, обозначенные государственными флагами Беларуси (большими и маленькими), проследуют по «олимпийке» через всю страну к Бресту. На пути по М1 обозначены остановки и время прибытия, когда к участникам акции смогут присоединяться и все желающие. Завершится автопробег, спустя 600 километров пути в аэропорту Бреста.

Участники провластного автопробега заранее все организовали и согласовали, но что-то пошло не так и задержка в пути составила минимум час. Фото: Telegram «Автопробег За Беларусь!».

Участники автопробега рассчитывают, что по пути к Бресту колонна составит около 200 - 300 машин - на старте было 50 авто. В автопробег некоторые оправляются целыми семьями и даже с детьми.

Акцию наряду с Telegram-каналом «Автопробег За Беларусь!» широко анонсировали госСМИ, судя по этому - мероприятие является санкицонированным. Правда, на 11.00 утра участники сообщали, что автопробег идет с накладками - из-за технических причин задержка в пути составляет уже около часа.

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