Лукашенко встретился с новым митрополитом Беларуси Вениамином

Митрополит Вениамин тепло поприветствовал Александра Лукашенко. Фото: Telegram «Пул Первого».

О том, что президент Беларуси в Минском районе впервые встретился с новым главой Белорусской православной церкви, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Встреча состоялась в субботу, 3 сентября, на территории Минского района. Где в агрогородке Шершуны сегодня Александр Лукашенко и новый глава Белорусской православной церкви открывают храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи.

Александр Лукашенко выступил на открытии нового храма в Минском районе. Фото: Telegram «Пул Первого».

По фото, которые опубликовал «Пул Первого», видно, что первое знакомство президента с митрополитом прошло довольно тепло, они пожалили руки и обнялись при встрече.

На других фото - президент с главой БПЦ в центре храма перед микрофонами. Посещая новый храм, Александр Лукашенко заметил, что местные жители всегда мечтали о том, чтобы в поселке была своя церковь, осуществлено это с помощью мецената Михаила Гуцериева (Прим.: российского миллиардера, владельца «Русснефти» и «Бинбанка»).

Вот как выглядит новый храм построенный в агрогородке под Минском на деньги Гуцериева. Фото: БелТА.

- Очень хочу, чтобы это место было не просто святым, а было для вас почитаемым, чтобы вы постоянно здесь бывали, - выразил надежду Лукашенко, обращаясь к пришедшим на открытие храма прихожанам и местным жителям, сообщает БелТА.

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