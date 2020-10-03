МИД Польши заявил, что отзывать своего посла из Беларуси пока не будет

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что на данном этапе отношений с Беларусью отзывать своего посла страна не будет. Фото: gov.pl.

Ранее «Комсомлка» сообщала о том, что МИД Беларуси потребовал литовское и польское посольства сократить штаты своих дипмиссий. В отношении Польши белорусская дипломатия потребовала оставить в стране 18 из 50 сотрудников посольства.

Глава литовской дипломатии заявил, что ни отзывать посла, ни сокращать штат они не намерены. Такую же позицию высказала и польская сторона. Об этом польский министр иностранных дел Збигнев Рау написал в Твиттере.

- Беларусь отзывает своих послов из Польши и Литвы для консульстаций и ожидает того же от Польши и Литвы. Вместе с Линкювичюсом (Прим: министр иностранных дел Литвы) мы считаем, что необходимо сохранить каналы связи, и не собираемся отзывать наших послов для консультаций на данном этапе, - пояснил глава польского дипведомства.

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