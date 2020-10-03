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Политика

МИД Польши заявил, что отзывать своего посла из Беларуси пока не будет

Польская дипломатия вслед за Литвой решила не отзывать своего посла или сокращать штат по рекомендации белорусского дипведомства
Надежда БУТОВИЧ
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Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что на данном этапе отношений с Беларусью отзывать своего посла страна не будет. Фото: gov.pl.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что на данном этапе отношений с Беларусью отзывать своего посла страна не будет. Фото: gov.pl.

Ранее «Комсомлка» сообщала о том, что МИД Беларуси потребовал литовское и польское посольства сократить штаты своих дипмиссий. В отношении Польши белорусская дипломатия потребовала оставить в стране 18 из 50 сотрудников посольства.

Глава литовской дипломатии заявил, что ни отзывать посла, ни сокращать штат они не намерены. Такую же позицию высказала и польская сторона. Об этом польский министр иностранных дел Збигнев Рау написал в Твиттере.

- Беларусь отзывает своих послов из Польши и Литвы для консульстаций и ожидает того же от Польши и Литвы. Вместе с Линкювичюсом (Прим: министр иностранных дел Литвы) мы считаем, что необходимо сохранить каналы связи, и не собираемся отзывать наших послов для консультаций на данном этапе, - пояснил глава польского дипведомства.

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Украина намерена присоединится к санкциям ЕС в отношении Беларуси.

Такое заявление было озвучено главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой (подробности).

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