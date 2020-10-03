Лукашенко: Если новое поколение хочет новой жизни - господь с ними. Но мы с вами должны пройти в спокойствии и мире

Лукашенко сделал общее фото с сельчанами, а детям подарил шоколад. Фото: Telegram «Пул Первого».

В субботу, 3 сентября, Александр Лукашенко вместе с митрополитом Вениамином открыли новый храм в деревне Шершуны, что в Минском районе.

На открытии церкви у президента было время пообщаться с прихожанами и местными жителями, сообщил ресурс sb.by. Обращаясь к сельчанам, Лукашенко заметил: «Если бы не было вас, сельчан, нам бы было еще труднее». Далее глава республики пояснил, что именно сельские жители являются опорой стабильной белорусского государства.

- Я вам безмерно благодарен. И часто, когда заходит речь, «сколько можно, уже надоело это всё?» Я говорю: «А вот эти люди, которым я обязан всем, они как будут жить, они с кем останутся?». Поэтому вся моя оставшаяся жизнь (да и до этого) была посвящена вам, - подчеркнул Лукашенко.

Далее, обратив внимание на тему непрекращающихся после президентских выборов протестов, президент заявил, что если у нового поколения есть желание попробовать новую жизнь - «господь с ними». И затем, вновь обращаясь к сельчанам, резюмировал, что остальным жителям Беларуси, по его мнению, необходимы спокойствие и мир.

- Но мы то с вами должны пройти в спокойствии и мире. Особенно старики наши, им хватило, особенно после войны. И я буду делать все, чтобы господь не ушел в сторону от нашей земли, видел, помогал там, где надо помогать, - заверил президент.

Telegram-канал «Пул Первого» написал, что с прихожанами нового храма у Лукашенко получилось теплое общение. В конце встречи сделали общие фото, а дети получили в подарок президентский шоколад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко встретился с новым митрополитом Беларуси Вениамином.

Президент страны впервые встретился с новым главой Белорусской православной церкви (подробности).

«Обсудили самые животрепещущие темы»: Лукашенко 2 октября созвонился с Путиным.

Президенты двух стран обсудили ситуацию в Беларуси и России, распространение коронавируса, конфликт в Нагорном Карабахе (подробности).