МИД Беларуси пригрозил Литве, отказавшейся сократить свой штат в посольстве: Предложения обязательны для выполнения

Анатолий Глаз заявил, что по Венской конвенции страна пребывания сама может регулировать число работников иностранных дипмиссий. Фото: БелТА.

«Комсомолка» ранее сообщала о том, что МИД Беларуси порекомендовал Литве и Польше сократить штат своих сотрудников в посольствах примерно в два раза. На это литовская, а вслед за ней и польская дипломатия, ответили отказом, мол, «отзывать послов не собираемся пока и сокращать штат - тоже».

В субботу, 3 октября, последовало очередное заявление МИД Беларуси, проинформировало БелТА со ссылкой на Анатолия Глаза, пресс-секретаря министерства.

- Сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это означает, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД, - категорично заявил представитель дипведомства Беларуси.

Здесь пресс-секретарь Глаз апеллировал к Венской конвенции о дипсношениях и напомнил, что согласно документу, при отсутствии конкретного соглашения о численности персонала в диппредставительствах, государство пребывания может самостоятельно предложить его численность «в пределах, которые считает разумными и нормальными».

- Непонятно, чем мотивированы заявления главы литовского МИДа (Прим.: о том, что Литва не сократит штат и не отзовет посла): то ли не особым знанием Конвенции, то ли осознанным желанием принести в сакральную жертву своих дипломатов, - заметил Глаз и добавил, что аналогичные комментарии относятся и к заявлениям главы польской дипломатии.

Резюмируя, представитель белорусского дипведомства пояснил, что такие шаги со стороны Беларуси вынужденного характера и основаны на «деструктивной роли, которую руководства Польши и Литвы решили играть в текущей ситуации».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У Литвы нет в планах отзывать посла из Беларуси и сокращать штат посольства.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литвой пока не рассматриваются ответные меры, и они будут ждать следующих шагов руководства РБ (подробности).

МИД Польши заявил, что отзывать своего посла из Беларуси пока не будет.

Польская дипломатия вслед за Литвой решила не отзывать своего посла или сокращать штат по рекомендации белорусского дипведомства (подробности).

Украина намерена присоединится к санкциям ЕС в отношении Беларуси.

Такое заявление было озвучено главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой (подробности).