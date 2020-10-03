Премьер Головченко поздравил педагогов с Днем учителям и пообещал учителям среднюю зарплату по стране через 5 лет

Глава Совмина пояснил, что зарплаты учителям в Беларуси будут каждый год поэтапно повышать. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что белорусских учителей в ближайшей пятилетке ожидает поэтапное увеличение зарплат, написало БелТА со слов Романа Головченко, премьер-министра Беларуси. Об этом глава правительства заявил 2 октября во время церемонии награждения победителя конкурса «Учитель года-2020»

Так премьер пояснил, что поэтапно увеличивая зарплату педагогов каждый год правительство доведет ее до средней по стране. Это должно произойти не позже 2025-го года.

- И дальше будут максимально учитываться ваши интересы, проводиться работа по сокращению несвойственных функций и улучшению условий вашего нелегкого труда, а также обеспечению соцгарантий, - пообещал Головченко, добавив, что для этого правительством будут приняты все возможные меры.

Кроме того, премьер заметил, что от учителей и сама работа требует активной гражданской позиции. А белорусской системой образования гордятся и ценят не только в СНГ.

- В будущем именно вашим ученикам предстоит строить государство и управлять им, - заявил глава Совмина, поясняя, что приоритетом школ должно стать воспитание активных, думающих, способных к критическому мышлению молодых людей.

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