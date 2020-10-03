Экологическая катастрофа на Камчатке: «Яд» в океан поступает уже больше месяца, но никто ничего не делает

В океан на Камчатке попало ядовитое вещество, гибнут морские обитатели, болезненная реакция на воду и у людей. Фото: ya62.ru.

О том, что загрязнение вод на Камчатке взяли на контроль в комитете Госдумы России по экологии и охране окружающей среды, 3 октября сообщил Telegram-аккаунт АТН.

Однако российский эколог Олег Митволь, глава движения «Зеленая альтернатива», заявил, что первые признаки попадания в воду неких ядовитых веществ были замечены на Камчатке еще в начале сентября. Власти долго бездействовали.

Тем временем, многие СМИ написали слова очевидцем о том, что происходит сейчас в океане на Камчатке. Также собственную информацию и видеодоказательства экологической катастрофы получил российский журналист Юрий Дудь, снявший не так давно серию документальных фильмов о Камчатке.

Видео с Халактырского пляжа и свои описания произошедшей ситуации, Дудю прислал Антон Морозов, серфингист один из героев документального фильма.

Очевидцев ужасают последствия попадания в воды океана ядовитых веществ. Фото: соцсети.

По словам Морозова, еще около трех недель серферы на Камчатке после купания испытывали неприятные симптомы: сухость и першение во рту и горле, боль и ощущение пленки на глазах, отеки, помутнение.

- Вкус океана был горьким, а не соленый, это было совершенно непривычным. Спустя время после серфа у нас - человек 20, проживающих в лагере, случилось отравление. Но сначала решили, что это некая кишечная инфекция. И параллелей не проводили, - рассказал серфер.

Долго время серферы списывали неприятности со здоровьем на некую аллергическую реакцию на биоматериалы, например, на планктон. Но вода становилась из прозрачной все более мутной и густой. При этом информация стала распространяться в интернете от очевидцев стали приходить фото и видео с океанского побережья, на кадрах - горы мертвых морских обитателей повсеместно. Специалисты взяли пробы воды, предварительно: 4-кратное превышение нефтепродуктов и 2-кратное превышение концентрации фенола.

На берег выбрасывает гигантских мертвых осьминогов. Фото: соцсети.

- Каждый час приходит новая информация, недавно мы получили спутниковые снимки от Greenpeace реки, впадающей в океан. И в хронологии очевидно, что уже 1, 9 и 24 сентября река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц, а никакой реакции по предотвращению катастрофы не было, - заявил Антон Морозов.

Известно, что выше по реке, которую подозревают в загрязнении океана, находится военный полигон.