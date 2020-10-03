Александр Лукашенко назвал Берлин важным партнером. Фото: belta.by.

3 октября Германия отмечает День германского единства.

Александр Лукашенко в этот день направил поздравление с праздником действующему президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

- Сегодня Германия занимает особое место на политической карте мира, поддерживает развитие и прогресс, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных проблем, - сообщает слова из поздравления belta.by. - Несмотря на сложное историческое наследие, Берлин является для Минска важным партнером. Наши страны объединяют многочисленные связи и разнообразные совместные проекты…

Лукашенко уточнил, что очень рассчитывает на возобновление совместной работы по различным направлениям в период председательства ФРГ в Совете ЕС во второй половине 2020 года.

И пожелал лидеру Германии здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Германии - мирного неба и солидарности.

Напомним, 6 октября канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. На встрече планируют обсудить ситуацию в Беларуси.

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