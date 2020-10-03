В Гомеле задержали главного редактора сайта «Сильные новости». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси продолжаются задержания и обыски. Так, 3 октября в Гомеле задержали главного редактора сайта «Сильные новости» Анну Якштас и ее мужа Дениса, который также работает в редакции.

В доме журналистов прошел обыск, сообщает gomel.today.

Что произошло, стало известно со слов матери Дениса. Женщина рассказала, что из дома забрали всю технику, а ребят отвезли в РОВД.

На данный момент связи с ними нет.

В доме журналистов остались несовершеннолетние дети.

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