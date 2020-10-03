Белорусам предлагают присылать предложения по изменению Конституции страны. Фото: Надежда БУТОВИЧ

2 октября 2020 года на сайте Палаты представителей Беларуси появилось сообщение.

В нем говорится, что в нижней палате парламента осуществляется сбор предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь.

- В этой связи ждем от вас до 25 октября 2020 года предложения по корректировке Конституции Республики Беларусь, - написано на house.gov.by.

Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами.

Предложения по совершенствованию основного закона можно направлять по электронной почте Zakon@house.gov.by

В конце сообщения уточняется, что направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».

То есть парламентарии не обязаны давать ответ каждому направившему обращение белорусу.

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