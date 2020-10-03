МВД предлагает ввести ответственность за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
МВД Беларуси инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность.
- Мы выступили с инициативой по введению административной ответственности родителей за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность, незаконные массовые мероприятия. Это составляет угрозу не государству, а детям, которых неразумные родители пытаются к этому делу подвести, - передает belta.by слова первого заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича.
Кроме того Казакевич уточнил, что МВД в целом выступает за усиление административной ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях.
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