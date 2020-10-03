Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 октября 2020 года: 431 новый случай COVID-19 и 7 смертей за сутки. Фото: Раиса ЮДИНА

В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу в Беларуси на 3 октября 2020 года. Прирост за сутки в Беларуси составил 431 новый случай.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 79 852 человека.

В Министерстве здравоохранения посчитали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 166 человек.

Всего в Беларуси на 3 октября коронавирусной инфекцией переболели 75148 пациента.

Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 7 человек. Всего по официальной статистике в Беларуси за период распространения COVID-19 умерли 851 пациент.

Активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 916340.

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