Прекратили уголовное преследование подростка, который зарубил топором деспота-отца. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Напомним, в этой семье многие годы муж-алкоголик терроризировал жену и мать, а также держал в страхе сына.

Все произошло в феврале 2020 года в городе Высокое Брестской области. Тогда в сводки попала новость о том, что 17-летний подросток несколько раз ударил отца топором по голове, мужчину забрала скорая помощь. Позже стало известно, что пострадавший скончался - он полтора месяца находился в коме, но не выжил.

Суд Каменецкого района 13 июля начал разбирательство по этому делу. На месте обвиняемого Артем, который на днях будет отмечать в СИЗО 18-летие. Потерпевшей в этой истории признали бабушку Артема, 75-летнюю пенсионерку Владимиру Евгеньевну. Выступая перед судом, она скажет:

– Пострадавшая не я, а мой внук! 18 лет терпеть такие издевательства… Лучше меня посадите!

2 октября стало известно, что уголовное преследование подростка закончилось.

О том, что уголовное дело прекращено, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.