Из МИД Беларуси уволился еще один дипломат

Из Министерства иностранных дел уволился еще один дипломат - консул генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев. Фото: Фейсбук.

Из Министерства иностранных дел уволился еще один дипломат. Это консул генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев. О своем решении специалист рассказал на собственной странице в фейсбуке.

- Увы, этот этап в виде 8,5 лет служения стране и людям завершен. В своей деятельности я всегда руководствовался принципами гуманизма, профессионализма и преданности делу, и старался во благо всего общества. Я благодарю всех, кого знаю и не знаю, но кому я смог принести пользу и помочь. Самое главное - это благодарность человеческая, — написал Михаил Гольцев в соцсети.

Дипломат уточнил, что находится в поиске новой работы.

- Если нужен специалист, знающий три иностранных языка (польский, английский, испанский), честный и готовый повышать свой дальнейший профессиональный уровень в любой сфере, буду рад рассмотреть возможности.