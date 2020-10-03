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Фото: 3 октября в Минске женщины гуляли с цветами и листьями в руках

В Минске прошла женская акция "Светлая суббота"
Сергей ДЕМИДОВ
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3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно.

По центру белорусской столицы гуляли женщины с цветами и опавшими яркими осенними листьями в руках.

На них любовался фотокорреспондент «Комсомолки» Святослав Зоркий.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ