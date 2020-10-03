Фото: 3 октября в Минске женщины гуляли с цветами и листьями в руках

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно.
По центру белорусской столицы гуляли женщины с цветами и опавшими яркими осенними листьями в руках.
На них любовался фотокорреспондент «Комсомолки» Святослав Зоркий.
3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ