Фото: 3 октября в Минске женщины гуляли с цветами и листьями в руках

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно.

По центру белорусской столицы гуляли женщины с цветами и опавшими яркими осенними листьями в руках.

На них любовался фотокорреспондент «Комсомолки» Святослав Зоркий.

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 октября 2020 года в Минске было пасмурно и прохладно. Но центр белорусской столицы украшали яркие женщины с цветами в руках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ