СК: В больнице умер мужчина, которого привезли с травмами с Окрестина. Предварительная причина смерти – падение со второго яруса кровати

В СК рассказли, что устанавливают причину смерти мужчины, которого привезли в больницу с Окрестина Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Следственном комитете рассказали, что 3 октября в больнице умер 41-летний мужчина, которого привезли с травмами с Окрестина. Предварительная причина смерти – падение со второго яруса кровати.

- Мужчина поступил в больницу во вторник, 29 сентября, с телесными повреждениями. Спустя несколько дней, 3 октября, он умер. Во время проведения проверки сотрудникам удалось установить, что мужчина был задержан за административное правонарушение и находился на Окрестина. По предварительным данным, которые имеются у следствия, он упал со второго яруса кровати и получил телесные повреждения, - сообщили в телеграм-канале СК.

И добавили, что для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Уже была изъята необходимая документация, также опрашиваются свидетели произошедшего.

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