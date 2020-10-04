ДТП в Минске: водителю за рулем стало плохо, он остановил машину и в нее врезалось другое авто. Пострадали дети

Водителю за рулем стало плохо, он остановил машину и в нее врезался другой автомобиль. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на проспекте Независимости в субботу, 3 октября, прозошло ДТП. Водителю стало плохо, он остановил машину и в нее врезалось другое авто.

- За рулем автомобиля «Renoult» находился 38-летний водитель. Он двигался по проспекту Независимости в сторону МКАД. В какой-то момент ему стало плохо, он включил аварийную сигнализацию и остановил авто. В этот момент в него врезался другой автомобиль. От удара «Renoult» развернуло и выбросило на встречную полосу движения, - рассказали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В автомобиле «Renoult» находились трое пассажиров, среди которых был восьмилетний ребенок. В «Citroen» в салоне находился четырехлетний ребенок. Дети были оперативно доставлены в больницу для осмотра.

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