Мингорисполком: Для обсуждения вопросов ЖКХ с жителями города будет запущен Telegram-канал

Для обсуждения вопросов ЖКХ с горожанами будет запущен Telegram-канал. Фото: pixabay.com

В Мингорисполкоме рассказали, что для обсуждения вопросов и проблем ЖКХ с горожанами создадут Telegram-канал, сообщили в «Минск. Официально».

- Обсуждать в телеграм-канале можно будет проблемы, которые касаются водоснабжения, отопления, капремонта. Также у властей можно будет поинтересоваться о способах разрешения существующих проблем, с участием горожан. Через такой диалог можно будет вовлечь людей в усовершенствование домов, подъездов и дворов, - рассказал мэр Минска Владимир Кухарев.

Он также добавил, что в Минске будет кардинально пересмотрена системы работы по выполнению капитального ремонта.

- Уже вырабатываются четкие механизмы, которые предусматривают и подходы к выбору дома, в котором он будет проводиться, и зоны ответственности каждого за данный процесс, и контроль. К слову, он будет осуществляться и со стороны жильцов. У нас в планах проводить капремонт не в одном доме, а сразу в нескольких, которые объединены общим двором. При этом будет проводится и благоустройство территории, - отметил Кухарев.

По словам мэра Минска, плотно нужно будет и дворовыми подъездами. Задача, которую поставили перед собой власти города на 2021 год – привести в порядок на данных территориях асфальтовое покрытие.

- Помимо этого, нужно привести в порядок Слепянскую водную системы и другие водные объекты, но без лишних затрат. На береговых линиях рек Мухля, Лошица и Мышка будет проведена уборка территории. Еще внимание будет уделено мостам и путепроводам. В последнее время данные объекты нуждаются в обновлении. Мы уже вырабатываем подходы, которые нам позволят сделать ремонт оперативно. В 2021 году запланировано провести капремонт путепровода над железнодорожными путями на проспекте Жукова, - заявил Кухарев.