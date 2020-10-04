На Мозырьском НПЗ 27-летний рабочий получил ожоги. Фото: mnpz.by

На Мозырьском НПЗ 27-летний рабочий получил ожоги в результате вспышки. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- Сообщение о происшествии поступило сотрудникам МЧС в субботу, 3 октября. Рабочий Мозырьского НПЗ получил ожоги в результате вспышки скопившихся газов углерода-водорода. В результате произошедшей вспышки не был нарушен технологический процесс. Также без повреждений остались оборудование и конструкции здания, - пояснили в МЧС.

Причины произошедшей вспышки устанавливают.

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