МВД: В Кобринском районе в результате лобового столкновения погибли два водителя

При лобовом столкновении в Кобринском районе погибли два водителя. Фото: телеграм-канал СК

В Кобринском районе в деревне Петьки в воскресенье, 4 октября, водитель не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на встречную полосу и в него врезался автомобиль. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- Удалось установить, что 31-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля «Audi», не смог справиться с управлением на закруглении дороги, он выехал на встречную полосу и в него врезался автомобиль «Fiat». За рулем последнего находился 29-летний мужчина, - рассказали в МВД.

В результате случившего оба водителя погибли.

Причины и обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются. На месте случившегося работали сотрудники МЧС, СК, ГАИ.

В Следственном комитете рассказали, что по факту случившегося ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 317 «Нарушение правил дорожного движения водителем, которое повлекло за собой по неосторожности смерть человека».

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