Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич опасается, что после поездки в Европу ее могут не впустить в Беларусь

Светлана Алексиевич опасается, что ее могут не впустить в Беларусь Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич опасается, что после поездки в Европу ее могут не впустить в Беларусь. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- Данную поездку в Европу я бы не назвала эмиграцией. Цель моего отъезда – посещение мероприятий и моего врача в Берлине. Есть мнение и опасения, что после поездки в Европу меня могут не впустить обратно в Беларусь. Это действительно возможно, но я все же попробую жить дома, - рассказала Алексиевич.

Она также напомнила, что большинство членов президиума Координационного совета на данный момент находятся либо за границей, либо под арестом. И добавила, что ее вызывали на допрос в Следственный комитет с целью ареста. По словам Светланы, ее смогло защитить в какой-то степени положение нобелевского лауреата, мнение общества, а также дипломатический корпус.

- Мне кажется, что власти Беларуси предприняли бы снова попутку меня арестовать. И это совершенно безумное состояние, когда ты понимаешь, что это может произойти. Еще недавно мы с вами не могли бы в этом поверить, - отметила лауреат Нобелевской премии.

Напомним, что Светлана Алексиевич 28 сентября уехала из Беларуси в Германию.

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