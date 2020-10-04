Владимир Зеленский подписал указ о привлечении белорусских IT-специалистов в Украину

Зеленский подписал указ о привлечении белорусских айтишников в Украину. Фото: newseek.org

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября подписал указ о привлечении белорусских IT-специалистов. Данную информацию сообщили в пресс-службе президента.

Специалистам в сфере IT, а также предпринимателям будет продлен срок временного пребывания на территории Украины до 180 дней в году. Это касается тех высококвалифицированных специалистов и членов их семей, иммиграция которых отвечает интересам Украины.

Также для них будет введен специальный проект, который сможет оформить вид на жительство в упрощенном порядке с возможностью получения документов в трехдневный срок и без выезда с территории Украины.

Будет оптимизирован и порядок получения разрешений на работу. Срок предоставления разрешения может сократиться до пяти дней. Предусматривается возможность получать его по принципу молчаливого согласия.

Для всех тех, кто собирается иммигрировать в Украину, будет работать единый информационный портал, а также телефоны горячей линии, где можно задать интересующие вопросы.

В сообщении, опубликованном на сайте президента Украины говорится о том, что данный документ сумеет поспособствовать развитию инвестиционного потенциала страны и привлечению IT-специалистов.

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина отменила запрет на въезд: с 28 сентября все иностранцы могут попасть в страну.

Правительство страны-соседки снова разрешило въезжать на свою территорию всем категориям иностранных граждан. (подробности)