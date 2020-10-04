У хоккеистов и представителей тренерского штаба минского «Динамо» выявили коронавирус

У хоккеистов и тренеров минского "Динамо" обнаружили коронавирус Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У восьми хоккеистов и представителей тренерского штаба минского «Динамо» выявили коронавирус. Свой предыдущий матч хоккеисты провели в Риге. После проверки, которая проводилась с целью выявления коронавирусной инфекции, хоккеистов и тренеров изолировали, а также вывезли за пределы Латвии. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

После того, как команда вернулась в Минск, все ее представители прошли еще одно тестирование на выявление коронавирусной инфекции. У большей части коллектива оно показало отрицательный результат. Однако у пяти человек все же выявили коронавирус. Они были изолированы. Врачи проводят мониторинг ситуации.

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