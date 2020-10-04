МВД: Сотрудники милиции 4 октября будут работать в усиленном режиме из-за акций протеста

Сотрудники милиции 4 октября будут работать в усиленном режиме Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что 4 октября сотрудники милиции будут работать в усиленном режиме. Это связано с акциями протеста, призывы к которым были размещены в различных телеграм-каналах. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- Сотрудники милиции в воскресенье будут нести службу в усиленном режиме для того, чтобы пресечь вовремя противоправные действия со стороны людей, которые участвуют в акциях протеста, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Сотрудники внутренних дел несут службу в усиленном режиме для пресечения противоправных действий со стороны граждан, которые участвуют в протестных акциях", - сказала Чемоданова.

Она также добавила, что может быть использована спецтехника.

Чемоданова в очередной раз призвала людей не поддаваться на различные провокации и не принимать участия в несанкционированных мероприятиях, а также соблюдать меры безопасности.

Также в городе появилась уже привычная для воскресных акций протестов техника. Это автозаки, тонированные микроавтобусы, желтые автобусы-гармошки, в которых перевозят силовиков. Также традиционно появились водометы, пикапы с системой «Забор-барьер», военные броневики БРДМ-2 с аналогичной системой «Рубеж», военные БТРы. А еще – военные броневики VOLAT и китайские копии «Хаммеров», которые стоят на вооружении Сил специальных операций. Интересно, что сегодня не видно гусеничных БМП, которые были замечены в Минске 30 августа.

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