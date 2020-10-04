Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 октября 2020 года: 443 новых случая COVID-19 и 6 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки – 443 новых случая.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 80 тысяч 295 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 91 человек.

Всего в Беларуси на 4 октября коронавирусной инфекцией переболели 75 тысячи 239 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 857 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 миллион 936 тысяч 540.

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