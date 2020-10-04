Восемь станций минского метро временно закрыты для пассажиров 4 октября

Станции метро в Минске снова закрыты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодёжная" были закрыты на вход и выход 4 октября в 13.40. Об этом сообщает телеграм-канал Минского метрополитена.

На этих станциях поезда следуют без остановки. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства и сообщает, что такое решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров.

Напомним, 4 октября в Минске продолжаются акции протеста. В город стянута спецтехника, милиция работает в усиленном режиме.

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