В Минске в районе проспекта Победителей начались задержания

В воскресенье, 4 октября, жители Минска снова вышли на акцию протеста. В город стянута спецтехника, милиция работает в усиленном режиме.

Как сообщает belapan.by, возле Дома профсоюзов на улице Мельникайте силовики в черном задержали и завели в микроавтобус велосипедиста. Его велосипед тоже загрузили. Спустя минут 15 на парковку к Дому профсоюзов подъехало три микроавтобуса, из них вышли силовики в черной форме и начали задерживать людей. Сообщается, что задержано как минимум шесть мужчин. Журналистам сказали отойти в сторону.

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