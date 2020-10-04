В Минске отключен мобильный интернет

В Минске во время акций протеста отключают мобильный интернет.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
4 октября в Минске проблемы с мобильным интернетом начались около 14.00. Напомним, в столице проходит очередная акция протеста, и операторы связи отключают на время интернет по воскресеньям, объясняя это "распоряжением уполномоченных государственных органов".
Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Марш освобождения политзаключенных, сообщает belapan.by.
Также сегодня в Минске были закрыты восемь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Поезда на них не останавливаются. В Минском метрополитене объясняют это тем, что такое решение было принято для безопасности пассажиров.
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