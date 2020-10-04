Против участников акции протеста в Минске был применен водомет

Участников акции протеста поливали из водомета. Фото: naviny.media

В воскресенье, 4 октября, протестующие снова вышли на улицы Минска, здесь проходит Марш освобождения политзаключенных. В город стянута спецтехника, милиция работает в усиленном режиме.

Как сообщает belapan.by, на перекрестке проспекта Машерова с улицей Заславской против демонстрантов был применен водомет.

Несколько тысяч участников Марша освобождения политзаключенных вышли на проезжую часть проспекта Машерова возле гипермаркета Bigzz. У собравшихся - много бело-красно-белых флагов и флагов с символикой столичных микрорайонов.

На перекресток проспекта Машерова и улицы Заславской подъехал водомет и начал поливать людей.

Минская милиция подтвердила применение водомета против участников акции протеста:

- Подтверждаем применение водомета, - сказала агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Она обратила внимание на то, что акция не санкционирована и призвала не участвовать в ней.

Также агентство сообщает, что участники акции в центре Минска сломали водомет. На пересечении Машерова и Заславской люди обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. Водомет пустил струю воды вверх, а потом вышел из строя. Случились неполадки у еще одного водомета на проспекте Победителей: когда машина пустила струю воды, с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции.

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