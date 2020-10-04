Потоп в Сухарево: повреждена крупная водопроводная труба

Из-за прорыва трубы несколько улиц были подтоплены. Фото: minsknews.by.

В воскресенье, 4 октября, в Сухарево подтопило несколько улиц из-за повреждения водопроводной трубы в районе ул. Лобанка, 62, сообщает minsknews.by.

Труба довольно крупная - 90 см, поэтому повреждение имеет серьезные последствия. Жители практически всего Фрунзенского района остались либо без воды, либо со слабым напором.

Во Фрунзенский район было направлено пять автоцистерн с питьевой водой.

В "Минскводоканале" предупредили, что из-за повреждения трубопровода возможно ухудшение качества воды в квартирах. Если такие факты будут, в эти дома обещают направить специалистов для промывки труб и дальнейшего лабораторного контроля водопроводной воды.

Чуть позже стало известно, что авария была локализована. К 17.00 планировалась полностью восстановить водоснабжение.

О причинах ЧП пока пока не сообщается.

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