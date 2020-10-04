Закрыты станции метро "Грушевка" и "Михалово". Несколько станций метро открылись для пассажиров

Станции метро "Грушевка" и "Михалово" были закрыты. Фото: архив "КП".

Закрытые станции метро по воскресеньям уже стали привычной частью жизни минчан. Мы уже сообщали, что сегодня днем в Минске были закрыты восемь станций метро. А позже стало известно, что в 16.50 были закрыты еще две станции - "Грушевка" и "Михалово" первой (Московской) линии метро. Об этом сообщил телеграм-канал Минского метрополитена.

При этом были открыты станции метро "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа". На станции "Площадь Ленина" открыт вестибюль со стороны вокзала.

В 17.40 стало известно, что закрыта станция метро "Петровщина", а станция "Малиновка" закрыта на вход, на выход открыта.

В метрополитене сообщают, что станции закрывают "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

В 18.15 были открыты станции "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодёжная".

Сегодня, 4 октября, в Минске проходит очередная акция протеста по названием "Марш освобождения политзаключенных". В город стянута спецтехника, против людей был применен водомет. Как сообщает belapan.by, около 17.00 участники Марша подошли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина и скандировали: "Выпускай!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Против участников акции протеста в Минске 4 сентября применили водомет

Это произошло на перекрестке проспекта Машерова и улицы Заславской (ПОДРОБНЕЕ...)