А1: Мобильный интернет-доступ в Минске восстановлен в полном объеме

- По состоянию на 18.05 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме, - говорится в сообщении в официальном twitter-аккаунте компании A1.

Напомним, сегодня днем в Минске была снижена пропускная способность мобильного интернета из-за акций протеста. Компания сообщала, что это было сделано "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

Также в Минске сегодня были закрыты многие станции метро. В 18.40 все они были открыты.

4 октября акция протеста прошла под названием "Марш освобождения политзаключенных". В город была стянута спецтехника, против людей был применен водомет. Как сообщает belapan.by, около 17.00 участники Марша подошли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина и скандировали: "Выпускай!".

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