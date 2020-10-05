Саркисян позвонил Лукашенко и рассказал про ситуацию в Нагорном Карабахе

В ходе разговора президенты обсудили социально-экономическую, политическую ситуации в нашей стране и в Армении. Фото: телеграмм-канал «Пул Первого».

4 октября президент Армении Армен Саркисян позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко. В ходе разговора они обсудили социально-экономическую, политическую ситуации в нашей стране и в Армении. Об этом рассказали БелТА в пресс-службе президента.

Армен Саркисян рассказал подробности Лукашенко про ситуацию в Нагорном Карабахе.

Президент Армении отдельно затронул тему об имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан. «В разговоре был дан четкий ответ на данную фейковую информацию: последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось», - заявили в пресс-службе.

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