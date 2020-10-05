Правозащитники сообщают о более 200 задержанных в ходе акций протестов в Беларуси

Больше всего задержаний проведено в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

У правозащитников Беларуси имеется информация о более 200 задержанных участников акций во время протестов, которые прошли по всей Беларуси 4 октября, в воскресенье. ТАСС сообщает, что правозащитный центр «Весна» на своем сайте опубликовал список задержанных манифестантов, который постоянно обновляется.

Проведено задержаний больше всего в столице. Также задержания не обошли стороной такие города, как Брест, Гродно, Солигорск, Бобруйск, Витебск и Могилев. Среди задержанных значатся член основного состава Координационного совета оппозиции Ольга Шпарага и 16 журналистов. Некоторые из них после проверки документов отпущены, пятеро остаются под стражей.

Среди задержанных журналистов корреспондент «Сильных новостей» и главный редактор издания «Бинокль» Ксения Петрович.

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