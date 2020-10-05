Решение о начале работы Брестского аккумуляторного завода еще не принято

Власть, «готова к диалогу, консультированию на всех уровнях общественности по вопросам проведения и организации референдума» Фото: Оксана БРОВАЧ

4 октября в эфире программы «Неделя», на телеканале СТВ, начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома Сергей Калиновский заявил, что «совершенно не означает, что это уже фактически ознаменовало собой ввод в эксплуатацию и запуск этого завода. Это составная часть строительства, которая будет проходить в рамках действующего законодательства с соблюдением санитарных, природоохранных и строительных норм».

Относительно местного референдума о заводе он подчеркнул, что «инициатива может исходить и от местного Совета депутатов либо от инициативной группы граждан». «На сегодняшний день никаких инициатив со стороны граждан не заявлено. Соответствующее обращение в местный исполнительный орган власти не поступало», - напомнил чиновник.

Как сам он подсчитал, время проведения референдума, инициируемого гражданами, займет около шести месяцев. «Если этим заниматься, то надо заниматься уже», - считает сотрудник облисполкома.

При этом власть «готова к диалогу, консультированию на всех уровнях общественности по вопросам проведения и организации референдума».

22 июня, встречаясь с противниками строительства завода, Лукашенко пообещал провести референдум о судьбе предприятия. Он поклялся детьми, что занимает нейтральную позицию в отношении судьбы этого предприятия, и призвал не «пристегивать» его имя к заводу.

Одним из нынешних владельцев завода является тренер хоккейной команды президента Дмитрий Басков.

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Тем временем завод получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и готовится к пусконаладочным работам (подробности).