«Где-то превышает миллиард». Министр финансов рассказал, сколько Беларусь потратила на борьбу с коронавирусом

Скриншот экрана/tvr.by

Глава министерства финансов Юрий Селиверстов в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал, какую сумму потратило государство на борьбу с коронавирусом.

- Сегодня, наверное, все меры поддержки - и бюджетные, и что банки помогли субъектам хозяйствования - они уже где-то превышают миллиард, - сказал Селиверстов в эфире.

Министр не уточнил, речь идет о долларах или белорусских рублях.

Но глава Минфина акцентировал внимание на том, что часть затраченных средств является возвратной, предоставленной для поддержки предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У восьми хоккеистов и тренеров минского «Динамо» выявили коронавирус

«За ними будут наблюдать врачи-исследователи»: в Минске первых добровольцев привили от коронавируса

Адвокат политтехнолога Шклярова, заболевшего в СИЗО: «У Виталия нашли антитела к COVID-19»