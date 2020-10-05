Министр финансов: «Госдолг достиг 57,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 29,1%»

Юрий Селиверстов также объяснил, что часть обязательств гасится за счет недолговых источников. Скрин видео: tvr.by

4 октября в интервью программе «Главный эфир» белорусского телевидения министр финансов Юрий Селиверстов объяснил, почему вырос государственный долг Беларуси. Ранее стало известно, что на 1 сентября госдолг достиг 57,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 29,1%.

«Да, действительно, рост, скажем, общего объема долга присутствует, но надо сказать, что это в основном-то рост долга в белорусских рублях. Вы знаете, что у нас произошло определенное ослабление курса, и, соответственно, значит, наши долговые обязательства в белорусских рублях переоценились по курсу», - разъяснил Селиверстов.

С начала года по начало сентября курс доллара увеличился на 25,9%. Министр отметил, что объем внешних долгов нашей страны в иностранной валюте сохраняется относительно стабильным.

«Что касается долга в валюте, то, в принципе, у нас как бы стоит задача, чтобы мы не выходили за долг, который не превышал бы 45% ВВП, в целом такие индикаторы были. Сегодня мы, значит, даже меньше 40%. И в общем-то стоит задача, чтобы мы к 2025 году этот долг снижали. Поэтому с точки зрения какой-то массы долговых обязательств, которые мы тут набрали, там, значит, и вот не знаем, что с ними делать, или направим их на какие-то не совсем хорошие цели, там значит, как кому-то там казалось. Это совсем не так. Общий объем долга на уровне 21 миллиарда долларов с учетом того, что мы привлекали заимствования на атомную станцию, на инфраструктурные проекты, и, в принципе, мы потихоньку рассчитываемся по ним в соответствии с графиками. И графики мы всегда выполняли», - отметил Селиверстов.

Он также объяснил, что часть обязательств гасится за счет недолговых источников. При этом Министерство финансов занимается привлечением займов, чтобы рефинансировать долги. В 2020 году привлекли $1,25 млрд при помощи размещенных еврооблигаций.

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