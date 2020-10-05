«Нельзя позволять навязывать нам цветную революцию». Ректор Академии управления - о патриотизме, белорусской элите и «хаосе» в стране

Ректор Академии управления при президенте Вячеслав Данилович Фото: belta.by

Ректор Академии управления при президенте Вячеслав Данилович в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ высказался о вузе. Отметил, что управленцы должны быть не только профессионалами, но и с гражданско-патриотической позицией.

- Мы сейчас, безусловно, находимся на сложном этапе нашего исторического развития, который требует максимального сплочения всех, кто заинтересован, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет и развивалась так, как считает нужным, - сказал ректор. - Надо не допустить раскачивания, иначе потеряем свою стабильность, естественно, потеряем и то, что на сегодняшний день в стране уже есть, а сделано очень многое.

Данилович сказал, что нужно "сохранять и приумножать, то, что имеем, а не разрушать".

- Нельзя позволять навязывать нам цветную революцию, мы не должны этого допустить. И здесь огромная роль и профессорско-преподавательского состава академии, которые фактически работают с управленческой элитой белорусского общества, - сказал глава академии. - Сегодня очень многое зависит от современных руководителей, которые должны провести народ сквозь эти попытки создания в стране хаоса и вывести на новый путь, опираясь на то, что в нашей стране уже сделано, ничего не разрушая.