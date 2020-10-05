Беларусь лишилась права на проведение шахматной олимпиады в 2022 году

Министерство спорта Беларуси не может гарантировать предоплату и страховку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не так давно мы писали, что Беларусь в 2022 году примет Всемирную олимпиаду по шахматам. Однако этому сбыться не суждено. По сообщениям международной шахматной федерации (ФИДЕ), организаторы белорусской стороны не сумели выполнить свои обязательства. И с политической ситуацией это никак не связано, сообщает ФИДЕ.

Два года назад наша страна выиграла заявку на проведение шахматной олимпиады, которая была запланирована на 2022 год. Но Министерство спорта Беларуси не может гарантировать предоплату и страховку.

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