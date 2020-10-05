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Минздрав о коронавирусе: «Рост заболеваемости продолжается. И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна»

Представитель министерства уверен, что ведомство создало систему, которая показала свою эффективность
Настасья КОРСАК
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Фото носит иллюстративный характер

Фото носит иллюстративный характер

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев высказался о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Его слова цитирует БелТА.

- Последнее время мы видим, что рост заболеваемости продолжается. И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира. Это связано с нормальным течением заболеваемости, с характеристиками вируса, - сказал Пацеев.

По словам представителя Минздрава, белорусская система здравоохранения готова ко второй волне COVID-19.

-У нас отработана вся система, все алгоритмы оказания медпомощи. Мы создали систему, которая показала свою эффективность, - уверяет Пацеев. - У нас есть четкие разделения потоков пациентов по тяжести заболевания. Коечного фонда достаточно. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками. Система здравоохранения в целом готова к работе.

Коронавирус в Беларуси